В студенческом городке столичного университета произошла массовая драка





По своему размаху она оказалась массовой. Сообщается, что в конфликте принимали участие и иностранные студенты. Всё произошло около пруда за общежитием МАСУ.





На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и медицинская бригада.





Серьезно пострадавших в инциденте нет. Участники потасовки получили незначительные травмы в виде ушибов и ссадин. Госпитализация никому не потребовалась. Однако тех, кто был задействован в драке, доставят в отдел полиции.





Причины произошедшего устанавливаются.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Выборге драка для одного из участников закончилась реанимацией . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Вечером, 5 января, в студенческом городке, Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла драка, передает “РИА Новости”.