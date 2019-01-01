В Адмиралтейском районе водитель врезался в дерево и попал в больницу





Автомобиль марки Mercury врезался в дерево. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.





За рулём машины находился 24-летний мужчина. С тяжёлыми трамвами он был госпитализирован в медицинское учреждение.





Сейчас правоохранители устанавливают все подробности случившегося и ведут проверку по этому делу.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тосненском районе иномарка налетела на бетонный столб, а потом врезалась в дерево. В результате аварии погибло два человека . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Утром, 5 января, в парке Екатерингоф на Лифляндской улице Адмиралтейского района произошла авария, передаёт “Мойка78” со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.