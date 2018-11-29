Юные петербуржцы съездили в гости к Главному Деду Морозу страны





Для ребят приготовили суточную экскурсионную программу – петербуржцы посетили владения Деда Мороза. Также каждого ребёнка наградили большим сладким подарком.





Вечером 5 января ребята на экспрессе отправились обратно, в город на Неве.





В декабре Gazeta.SPb писала о том, что из Великого Устюга в Петербург прибыл Главный Дед Мороз страны. Он посетил массовый забег Дедов Морозов и побывал на Рождественской ярмарке . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Утром, 4 января, с Московского вокзала Петербурга отправился поезд в Великий Устюг, передаёт МИА “МИР”. На встречу с Главным Дедом Морозом России поехали дети сотрудников Октябрьской железной дороги вместе со своими родителями.