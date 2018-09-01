Посетителей и сотрудников ТК “Китай Город” эвакуируют





Мера коснулась как посетителей комплекса, так и работников.

Также сообщается, что к зданию торгового комплекса подъехала полиция.





О том, что стало причиной эвакуации, пока не собщается.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что из ТРК "Лето" на Пулковском шоссе эвакуировали людей. Очевидцы указывали на задымление. Как позже выяснилось, причиной эвакуации стало то, что сработал датчик пожарной сигнализации. Это случилось из-за неисправности в аппарате для приготовления попкорна . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Около восьми часов вечера, 5 января, из торгового комплекса “Китай Город” в Выборгском районе города начали эвакуировать людей, пишет “Мойка78” со ссылкой на слова очевидцев.