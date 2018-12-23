В первое воскресенье нового года температура в Петербурге упадёт до минус десяти





Также МЧС отмечает, что в Ленинградской области может похолодать до минус 13.

При этом никаких опасных явлений погода петербуржцам не принесёт. Возможна лишь лёгкая гололедица.





Днем 6 января в Северной столице ожидается температура минус 7 градусов.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, какая погода ждёт петербуржцев в первые выходные нового года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ночью в сочельник, 6 января, в городе на Неве столбик термометра опустится до десяти градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.