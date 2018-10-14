В Петербурге ищут 14-летнюю девочку, которая в последний день года вышла из дома и не вернулась





Девочка была одета в черную куртку, чёрные ботинки и шапку красного цвета. На вид Арине 15 лет, рост примерно 160 см, волосы светлые, стрижка каре, глаза серо-голубые. Её особая примета – брекеты серебряного цвета.





Сообщается, что при себе Арина имела голубой рюкзак и паспорт.





Сейчас подростка разыскивают правоохранители, к поискам также подключились жители Петербурга.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Луге ищут подростка, который не вернулся из школы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Около шести часов вечера 31 декабря Арина Портняжкина 14-ти лет вышла из дома в Приморском районе и больше не вернулась. Об этом сообщаетпо правам ребёнка в Санкт-Петербурге.