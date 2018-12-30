Жителей Ленинградской области за здоровый образ жизни в каникулы наградят призами





Суть акции в том, что в аккаунте @zdorovo_lo нужно прокомментировать пост и написать, какое обещание касально ЗОЖ вы способны выполнить в январе. Это может быть отказ от вредной праздничной пищи или обещание кататься каждый день на коньках. Далее брошенный вызов необходимо выполнить.





Призы получат люди, давшие и исполнившие самые оригинальные обещания. Победители будут награждены спортивной формой с символикой Ленинградской области.





Ранее Gazeta.SPb писала, что врачи Ленинградской областной больницы показали танец мытья рук . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Условия конкурса можно найти на странице властей Ленобласти в Instagram, пишет “Мойка78”.