Жителям Ленинградской области выделят 500 млн рублей на воплощение инициатив

В этом году Ленинградская область профинансирует социальные инициативы своих жителей на 500 млн рублей, передаёт “Мойка78”. Деньги будут выделены на 252 проекта в муниципальных образованиях региона.





Основной упор будет сделан на строительство дорог. Также внимание будет уделено благоустройству: игровых и спортивных зон для детей, парков, придомовых территорий. Займутся газоснабжением и водоснабжением.





Напомним, что в прошлом году на такие гражданские инициативы Ленобласть выделила 200 млн рублей.



