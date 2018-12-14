На Октябрьской набережной водитель “Лады” врезался в грузовик и скончался

Серьезное ДТП произошло накануне, 4 января, около десяти вечера на Октябрьской набережной Невского района, передаёт “Мойка78” со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.





В ходе аварии мужчина за рулем “Лады” не справился с управлением, завернул на встречную полосу движения и врезался в грузовик. Из-за полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.





На фотографиях, которые очевидцы разметили в соцсетях видно, что автомобиль буквально сплющило.





Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.



