Роспотребнадзор предложил законом защитить генетические данные россиян





Поправки предлагается ввести в два закона – “О защите прав потребителей” и “О персональных данных”. Конкретно Роспотребнадзор хочет дополнить формулировку “физиологические, биологические” словом “генетические”.





Это, по словам авторов законопроекта, позволит защитить персональные данные россиян всесторонне.





Напомним, что сейчас уже во многих странах мира действуют подобные нововведения.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что учёные нашли у блокадников особый ген . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 5 января, Роспотребнадзор разместил на портале нормативно-правовых актов законопроект. Он предусматривает защиту информации о человеке, которая получена в результате исследования его биоматериала. Об этом пишет “РИА Новости”.