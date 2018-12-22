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Роспотребнадзор предложил законом защитить генетические данные россиян

19:09
Тэги: гены, закон, защита
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Тэги: гены, закон, защита



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