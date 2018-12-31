Сотрудники столичного метро дали более 600 тыс консультаций за прошедший год





Чаще всего вопросы задавали на станциях метро “Александровский сад” (80 тыс консультаций), “Комсомольская” и “Площадь Революции”.





Пик обращений, разумеется, пришелся на период ЧМ-2018. А чаще всего пассажиры спрашивали маршрут до Красной площади или до парка “Зарядье”. Также люди интересовались тем, как наиболее оптимально построить путь до аэропорта или основных достопримечательностей.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в московском метро в новогоднюю ночь можно будет услышать и увидеть поздравление президента . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Москвичи и гости столицы за 2018 год обратились к сотрудникам стоек “Живое общение” более 600 тыс раз, передает московское метро.