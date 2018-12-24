Пенсионер скончался у прилавка в одном из петербургских “Дикси”





Сотрудники торговой точки обнаружили тело пожилого мужчины прямо у прилавка и незамедлительно вызвали скорую. Однако прибывшая бригада лишь констатировала смерть – оказывать помощь было уже поздно.





Сообщается, что погибшему был 81 год. Сейчас его личность установлена, а тело передано в морг для выяснения точной причины смерти.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что на станции петербургского метро "Гражданский проспект" скончался пенсионер. Ему стало плохо в момент, когда он ожидал поезд на платформе . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Печальный инцидент произошел сегодня, 5 января, вечером в супермаркете “Диски” на улице Седова Невского района Санкт-Петербурга, передаёт “Мойка78”.