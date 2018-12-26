В Гатчинском районе иномарка сбила мужчину-пешехода





В ходе ДТП автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился мужчина, сбил пешехода 43-х лет. В результате этого второй получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу Шлиссельбурга.





Отмечается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что на проспекте Просвещения иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать, ещё два человека получили не столь опасные травмы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Вечером, 4 января, в Гатчинском районе на трассе “Петербург-Псков” произошла авария, пишет “Мойка78”.