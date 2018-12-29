В Кировске трёхлетний малыш оказался в полиции после прогулки с папой





Малыш, на вид не больше трех лет, не смог объяснить мужчине, что произошло. Охранник доставил ребёнка в полицию.





Вскоре в органы обратилась 32-летняя женщина и рассказала, что у неё пропал маленький ребёнок. Сына благополучно вернули матери.





Оказалось, что вечером с мальчиком пошёл гулять отец во двор, который находился неподалеку от рынка. В процессе прогулки, вероятно, ребёнок успел пропасть из поля зрения папы и добраться до территории, где его нашли.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в. Гатчинском районе пропал школьник . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Около десяти вечера третьего января охранник рынка в городе Кировске Ленинградской области увидел мальчика, который бродил один по территории промзоны, передаёт “Мойка78”.