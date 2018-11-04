Из-за аварии с самосвалом на Приморском шоссе собирается пробка

Водители, которые сегодня вечером находятся на Приморском шоссе, сообщают, что в районе Горской начинается транспортный коллапс. Об этом автомобилисты пишут в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.





Также водители указывают на то, что полоса из города полностью перекрыта, а сотрудники ГАИ ещё не прибыли.

“Яндекс. Карты” сообщают, что скорость движения по этому участку пути не превышает 5 км/ч.





Сложная дорожная обстановка вызвана аварией, в результате которой самосвал вылетел на обочину в районе Горской.





Сегодня Gazeta.SPb уже сообщала о подобной ситуации. Рассказывалось о том, что въезд в посёлок Мурино заблокирован киломеровой пробкой, которая образовалась из-за аварии с "Яндекс. Такси ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



