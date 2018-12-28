Врачи удалили селезенку подростку после новогодней потасовки в Купчино

К вечеру 4 января в больнице имени Филатова закончили оперировать 15-летнего подростка, передает “Мойка78”. Медикам пришлось удалить юноше селезенку из-за полученных накануне травм.





Напомним, что в начале января в одной из квартир по Бухарестской улице в Купчино в ходе новогодней вечеринки случился неприятный инцидент. Девушка-подросток, защищая своего молодого человека, ударила другого подростка ножом.





Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия”. О подозреваемой известно, что она учится на реставратора в петербургском колледже.



