Женщины попыталась передать в “Кресты” вафли с мобильным содержимым





Сотрудники УФСИН обнаружили запретную продукцию после того, как вскрыли посылку. Позже в “Кресты” пришла еще одна женщина с вафлями – внутри выпечки также нашли мобильные устройства.





Сейчас в отношении всех нарушительниц составлены административные протоколы за попытку передачи заключенным запрещённой продукции.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в "Кресты" пытались передать леденцы, внутри которых были спрятаны наркотики . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Две девушки попытались передать заключенным в новых “Крестах” в Колпино необычную посылку, пишет “Мойка78”. Ей стали вафли со скрытыми внутри мобильными телефонами, зарядными устройствами и аккумуляторами.