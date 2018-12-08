Въезд в посёлок Мурино заблокировала километровая пробка





Сервис “Яндекс. Карты” сообщает, что действительно, скорость движения по этому участку пути не превышает 10 км/ч.





По предварительной информации, причиной затора стала утренняя авария с участием “Яндекс. Такси”, которая произошла здесь.





Водители, попавшие в пробку, советуют не повторять их ошибок и по возможности объезжать затор.





Вчера Gazeta.SPb рассказывала о пробках на границе Петербурга и Финляндии. Там становится сложно проехать как в Россию, так и в обратном направлении. Пограничное управление работает в усиленном режиме . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Огромная пробка, растянувшаяся на километр, образовалась 5 января днем во Всеволожском районе у въезда в посёлок Мурино на Центральной улице. Об этом пишут водители-очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.