Пациент побил фельдшера прямо внутри кареты скорой помощи

Ночью, 5 января, примерно в два часа ночи в отделение полиции Василеостровского района обратилась женщина, передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Заявительница рассказала, что у одного из домов по Большому проспекту внутри автомобиля скорой помощи пациент нанес ей несколько ударов.





Злоумышленником оказался молодой человек 28-ми лет, которого скорая госпитализировала для оказания медицинской помощи.





В результате конфликта фельдшера с телесными повреждениями увезли в больницу. Сейчас пострадавшую уже отпустили.





Молодого человека доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.



