Новое “Простоквашино” продолжат: в 2019 году “Союзмультфильм” выпустит 20 новых серий





За прошедший 2018 год студия выпустила 10 серий продолжения одного из шедевров анимации Советского союза — их размещают на YouTube, “Вконтакте” и “Одноклассниках”. Премьера первой серии продолжения появилась в сети в прошедшем апреле.





“Возвращение в Простоквашино” - один из основных, но не единственный проект студии на 2019 год: к выпуску готовят анимационный фильм “Суворов” и новые сезоны других мультсериалов.





На данный момент на российском портале “Кинопоиск” новое “Простоквашино” имеет средний рейтинг 4,95 на основании 1805 оценок пользователей. Для сравнения мультфильм “Зима в Простоквашино” 1984 года оценивают в среднем на 8,8 баллов на основании 53 тысяч голосов.





Мультфильм “Возвращение в Простоквашино” получит как минимум 20 новых серий в 2019 году, сообщили РИА Новости в студии “Союзмультфильм”.