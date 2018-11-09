Праздничные салаты довели до больницы уже больше полутысячи петербуржцев





Сообщается, что такая ситуация вызвана тем, что жители Петербурга все не могут “отойти” от праздников и продолжают доедать новогодние салаты.





Однако, напомним, что срок хранения охлажденных смешанных блюд не превышает шести часов, поэтому употреблять салаты даже на следующий день после застолья опасно.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, почему именно нельзя хранить салаты после застолья . Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Скорая помощь в период с первого по третье января доставила в больницу имени Боткина около 500 человек, передаёт “Мойка78”. У каждого из них обнаружены признаки кишечной инфекции или отравления.