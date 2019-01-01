На Северном проспекте элитная иномарка врезалась в грузовик





Автомобиль марки Maybach врезался в грузовую машину. По предварительным данным, причиной этого стало то, что водитель не справился с управлением.





В результате у Maybach оказалась сильно повреждена передняя часть. Грузовик же отделался небольшим повреждением заднего стоп-сигнала.





Сообщается, что в аварии никто из людей не пострадал.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в результате столкновения двух иномарок ни проспекте Народного ополчения пешеход попал в реанимацию . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Примерно в два часа ночи, 5 января, в районе Северного проспекта Калининского района произошла авария. Об этом пишет “Мойка78”.