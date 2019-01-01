Распыление баллончика в вестибюле метро “Обводный канал” Петербурга стало уголовным делом





Полицейские начали поиск злоумышленников. В МВД сообщили, что сотрудниками возбуждено дело по факту хулиганства. Виновных могут приговорить к штрафу до 500 тысяч рублей, а могут и отправить в тюрьму на срок до 5 лет.





Вечером 4 января в полицию Санкт-Петербурга сообщили о драке на станции метро “Обводный канал”, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Информация об этом не подтвердилась, однако полицейские заявили, что на станции, которую вчера закрыли на проветривание, действительно распылили баллонсик “Боец” - но пока неясно, кто и зачем это было сделал.