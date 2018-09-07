Патриарх Константинополя подписал документ о независимости Православной церкви Украины





Церемония подписания посетили Виктор Ющенко и глава Украины Петр Порошенко. Напомним, ранее каноническая Украинская православная церковь и Московский патриархат осудили действия Константинопольского патриархата и разорвали евхаристическое отношение с ним. Перед новым годом епископ Иларион разрешил российским гражданам причащаться в храме на Афоне, который формально относится к сфере влияния Константинопольского патриархата.





В Стамбуле (бывшем Константинополе) 5 января Патриарх Варфоломей поставил подпись на томосе об автокефалии Православной церкви Украины, сообщает УНИАН. Бумагу отправят в Украину и к Рождеству новая украинская церковь станет официально независимой от Московского патриархата.