В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей





Шипе-Тотек был, как это часто бывает, противоречивым богом: по верованиям ацтеков, он изобрел войну. При этом его называли своим покровителем земледельцы и ювелиры, он считался ответственным за цикл жизни и смерти и круговорот сезонов года.





Свое имя бог получил благодаря легенде, согласно которой, когда человек голодал, Шипе-Тотек накормил собой людей, сняв с себя кожу, как с кукурузного початка снимают шкурку. Сдирание кожи стало частью ритуалов в его честь: ацтеки приносили ему в жертву захваченных в плен воинов других народов. Кожу врагов носили служители храма в течение одного ацтекского месяца — 20 дней, сообщает институт.





В центральной Мексике археологи нашли храм бога Шипе-Тотека — Господина-с-содранной-кожей, сообщает Национальный институт антропологии и истории.