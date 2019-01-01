На чем можно будет добраться до дома в Санкт-Петербурге в ночь Рождества Христова





Рождественскую ночь празднуют с 6 на 7 января по всей России. В православных храмах города уже запланированы праздничные ночные богослужения: чтобы люди могли добраться домой, правительство обеспечило круглосуточную работу метрополитена. Кроме этого с получасовым интервалом будут курсировать автобусы и троллейбус №37, сообщает “Горэлектротранс”.





Сообщается,что для петербуржцев будет работать 11 автобусных маршрутов: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 — это позволит жителям каждого района благополучно вернуться домой.





Санкт-Петербург подготовился к празднованию Рождества Христова: по этому случаю развозить людей по домам будут 11 автобусов и метро, сообщили на сайте городской администрации.