На книжную ярмарку в ДК им. Крупской приедет петербургский художник Дмитрий Шагин





Встреча с Шагиным пройдет с 13:00 до 15:00. Организаторы запланировали поэтические чтения, выставку картин и презентацию новой книги Митьков, чаепитие и создание новогодних игрушек. Жителей Санкт-Петербурга приглашают отметить рождество “по-митьковски” на пр. Обуховской Обороны, д. 105.





Дмитрий Шагин (род. 1957) собрал группу художников “Митьки” в 1984 году. Его работы и картины “Митьков” выставляли в музеях по всему миру, несколько экземпляров находятся в Русском музее и Третьяковской галерее. В 2006 году основал музей группы “Митьки”.





Книжную ярмарку в ДК им. Крупской 6 января посетит художник и поэт Дмитрий Шагин, член творческой группы Митьки, сообщили Gazeta.SPb в ДК им. Крупской.