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Художник Паша Кас нарисовал дверь в Новый год СССР на Невском проспекте Санкт-Петербурга (фото)
13:10
Тэги: граффити, ссср, новый год, невский проспект
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