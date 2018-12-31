Художник Паша Кас нарисовал дверь в Новый год СССР на Невском проспекте Санкт-Петербурга (фото)





Жители Петербурга могут найти дверцу на пересечении Суворовского пр. и Невского. Пользователи Instagram остались довольны новой работой уличного художника. Что будет с ней дальше, неизвестно: вполне возможно, что муниципальные власти решат ее закрасить.





На Невском проспекте Санкт-Петербурга появилось граффити, изображающее приоткрытую дверь в квартире, где празднуют Новый год — при этом и сама дверь и квартира за ней стилизованы под советское время. Снимок новой уличной картины выложил ее автор Паша Кас в своем Instagram.