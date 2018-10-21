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Театральный актер Иван Бортник скончался в Москве. Врачи говорят о сердечном тромбе

12:48
Тэги: актер, театр, кино
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Тэги: актер, театр, кино



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