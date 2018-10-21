Театральный актер Иван Бортник скончался в Москве. Врачи говорят о сердечном тромбе





Иван Бортник (1939-2019) окончил Щукинское театральное училище. С 1967 года и до конца жизни играл в Театре на Таганке, тесно общался с Владимиром Высоцким. С актером попрощаются почитатели и актеры-коллеги в его родном театре 8 января, а затем похоронят в Москве. Его запомнят за “Место встречи изменить нельзя”, основные роли в постановках “Борис Годунов”, “На дне”.





Иван Бортник, проработавший в театре на Таганке свыше 50 лет умер в Москве не дожив до 80 лет, сообщил его друг Владимир Маленко в Facebook. Причиной мог стать сердечный тромб, сообщила ТАСС супруга актера слова врачей.