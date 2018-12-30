Пользователи Интернета назвали Петербург наиболее подходящим для встречи Рождества





Каждый третий опрошенный голосовал за Петербург. Второе место в списке заняла Москва (20% голосов), третье — Сочи. Еще около трети респондентов назвали другие города.





В честь праздника в Петербурге можно до самого рождества сходить на Пионерскую площадь, где в павильонах идет распродажа, а с 7 по 8 января на Васильевском острове пройдет тематический фестиваль.





Результаты можно назвать удивительными: в 2016 году социологи Финансового университета при Правительстве России, опросив жителей России, составили топ-10 самых православных городов страны — и Петербург не вошел даже в эту десятку (лидерство отдали Липецку).









Пользователи интернета назвали наиболее подходящий город для встречи Рождества Христова 7 января — им стала Северная столица России, сообщили Gazeta.SPb в аналитическом агентстве Турстат. Число респондентов интернет-опроса не сообщается.