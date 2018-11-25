Пистолеты нового образца для российской армии прошли испытания на боевых полигонах





Название пистолета пока не разглашается, но предполагается, что он заменит устаревающий пистолет Макарова — по данным комитета по обороне Госдумы, у него будет более высокая дальность стрельбы и убойная сила. Оружие испытали на боевых полигонах и протестировали в условиях экстремальных температур. Результаты предоставлены госкомиссии, сообщили в НИИ.





Пистолеты нового образца скоро поставят для вооружения армии РФ: гостестирование нового оружия прошло успешно, сообщает РИА Новости ссылаясь на Центральный НИИ точного машиностроения. Ранее в институте подтвердили, что если проверка оружия окажется продуктивной, новую модель начнут поставлять для вооруженных сил.