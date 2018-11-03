Полицейские задержали подростка 16-ти лет, ограбившего с друзьями магазин перед Новым годом





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 30 декабря 2018 года группа из пяти злоумышленников собрала с полок продуктового магазина Санкт-Петербурга продукты питания и скрылась. Злоумышленники угрожали гендиректору точки ножом, так что в полиции возбудило уголовное дело о вооруженном разбое.



После розыска полицейские отыскали подростка 2002 года рождения, которого в преступлении изобличили и задержали. Пока что задержанному предъявлена подписка о невыезде — в полиции решат, что делать с ним дальше. Остальные члены группы еще не найдены.





По факту ограбления продуктового магазина перед Новым годом задержали 16-летнего подростка, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.