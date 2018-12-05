В управлении МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что нужно делать, когда провалился под лед





Как сообщают спасатели, важнее всего первые несколько минут в воде — после этого одежда намокает, а руки замерзают.





Попытаться вернуться на лед нужно с той стороны, откуда вы пришли: лед там должен быть надежным настолько, чтобы выдержать ваш вес. На лед нужно, наползая грудью, аккуратно лечь, затем закинуть ноги и ползти к берегу.





При оказании помощи провалившемуся нельзя выходить на лед группами. Тот кто помогает должен подползти на животе к краю льда и бросить шарф, веревку, протянуть палку тонущему. Помочь выбравшемуся из ледяной воды нужно быстро: дать сухую одежду, что-то сладкое и заставить согреваться активными движениями.





Спасатели МЧС рассказали, что нужно делать, если нужно делать, если провалился под лед, сообщили на сайте управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.