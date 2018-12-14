Погода в Санкт-Петербурге в выходные 5 и 6 января: холодно, пасмурно, но без метелей





В МЧС Санкт-Петербурга предупреждают о сохранении гололеда на дороге. В Санкт-Петербурге сейчас на дорогах свободно, но к 14:00 пробки в городе могут достигнуть 4-ех баллов из 10 по оценкам сервиса Яндекс.Пробки. Движение уже затруднено на площади Восстания, Васильевском острове и Петроградской стороне.









В субботу 5 января в Санкт-Петербурге холодно и пасмурно, сообщает сервис Яндекс.Погода. В городе может пройти небольшой снегопад, но серьезных погодных осложнений в выходные не ожидается. Температура днем будет равна -7 градусам, в воскресенье 6 января столбик может опуститься до -11. Сильного ветра до вечера воскресенья в Петербурге не ждут. Сервис оценивает магнитное поле как “слабо возмущенное”.