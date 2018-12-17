В социальных сетях обсуждают трупы в квартире Приморского района Санкт-Петербурга





Авторы записи утверждают, что девушку и молодого человека убили, однако информацию пока не подтвердили ни в полиции, ни в Следственном комитете. Пользователи скептически отнеслись к опубликованной новости: петербуржцев призывают дождаться официального комментария служб.





В социальных сетях обсуждают обнаружение двух трупов в квартире на Малой Десятинной улице Санкт-Петербурга, информация о которых появилась в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург” в ночь с 4 на 5 января.