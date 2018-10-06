Трамп думает о введении в Америке режима чрезвычайного положения для стройки стены в обход Конгресса

Лидер Америки Дональд Трамп обдумывает перспективу установления в США режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса взять деньги из бюджета для возведения барьера на границе с Мексикой, сообщает ТАСС. Лидер США подчеркнул, что подобная мера позволит значительно ускорить строительство барьера, который необходим для защиты Америки от нелегальных мигрантов.



Если режим ЧП будет введен, то Трамп, возможно, сумеет использовать бюджет США для финансирования стены — на данный момент Конгресс США не может одобрить подобный проект, поскольку представители демократической партии выступают против строительства.



Дональд Трамп заявил о намерении построить стену между Америкой и Мексикой еще в ходе своей предвыборной компании. На нее потребуется как минимум 5 млрд долларов.



Напомним, Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)