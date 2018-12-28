За 2018 год Роспотребнадзор не пустил в Санкт-Петербург 329 человек с опасными инфекциями





По данным ведомства, сотрудники проверили около 2,5 млн человек, свыше 30 тысяч самолетов и транспортных кораблей. Служащие Роспортебнадзора осмотрели 20 тысяч грузов, при этом запрещены к провозу 253 партии. Особое внимание уделяется странам, в которых эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, таких как страны Дальнего Востока и Африки.





Роспотребнадзор отчитался по итогам своей работы за 2018 год по недопущению распространения болезней в Санкт-Петербурге. В 2018 году в город не пропустили 329 человек с опасными инфекциями, прибывающих через аэропорт Пулково и морские порты, сообщили Gazeta.SPb в Роспотребнадзоре.