Микроавтобус врезался в фонарный столб из-за женщины, перебегавшей дорогу на красный свет





Как сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”, авария произошла из-за того, что перед микроавтобусом женщина перебежала дорогу на красный свет. Сейчас она задержана. В ГИБДД эту информацию пока не подтвердили.





На пересечении Московского пр. и Бассейной ул. 4 января вечером микроавтобус врезался в фонарный столб, сообщили Gazeta.sPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области. В общей сложности пострадало семь человек, из них пять детей от 5 до 10 лет. На место прибыло несколько машин “Скорой помощи”: пассажиры госпитализированы с травмами разной тяжести.