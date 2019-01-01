Hyundai перевернулся на пересечении проспектов Науки и Руставели: в больнице две девушки из Испании





Сообщается, что ДТП в Калининском районе зафиксировано на перекрестке пр. Руставели и пр. Науки: автомобиль Hyundai на скользкой трассе влетел в светофор и перевернулся на крышу. На место прибыла “Скорая помощь”, пассажиров отвезли в Елизаветинскую больницу. По имеющимся данным, в машине находились две девушки из Испании и жительница Санкт-Петербург, выполнявшая работу переводчика. Состояние женщин оценивают как средне тяжелое.





В ночь с 4 на 5 января на пр. Науки Санкт-Петербурга произошла авария, после которой в больницу попали три человека, в том числе две иностранки, сообщает “Дорожный инспектор Санкт-Петербург”.