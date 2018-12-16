Клим Костин: “Мы русские, здесь все против нас”. Россия проиграла США в хоккей





В первом отрезке шайбу забил Оливер Вальстрем, сообщает РИА Спорт: при этом не была засчитана шайба Шашкова — судья решил, что имел место рикошет от конька.





Нападающий Клим Костин заявил, что игры коньком не было и, по его мнению, в НХЛ шайбу бы засчитали. Форвард заметил, что команда чувствует, что при игре в Ванкувере все настроены против них, сообщает РИА Спорт.





Американская молодежная сборная победила россиян в полуфинале чемпионата мира по хоккею 5 января, сообщает РИА Спорт. Игра завершилась со счетом 2:1, игроки России поборются со швейцарской сборной за бронзу, а американцы встретятся с финнами в финале.