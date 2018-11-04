В Гвинейском заливе местные пираты ограбили судно с российской командой и похитили шестерых





Контейнеровоз идет под панамским флагом, его обслуживают 24 человека: один украинец, остальные — граждане России. По информации Росморречфлота, около семи человек пробрались на борт у порта Котоноу в Гвинейском заливе и ограбили команду, угрожая ножами и автоматами. С собой они забрали шестерых россиян.





Консулы Бенина и Нигерии ведут переговоры и обсуждают освобождение захваченных.





Пираты ограбили судно MSC Mandy с российской командой и похитили шестерых в территориальных водах Бенина 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей Росморречфлота.