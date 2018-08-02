На границе Петербурга и Финляндии пробки становятся круглосуточными





Подобная обстановка наблюдается с самого начала новогодних каникул, однако сейчас она становится критичной. Автомобилисты все больше жалуются, что выехать в Финляндию и проехать в Россию почти невозможно даже ранним утром. Например, в половину девятого в очереди на въезд в Финляндию встало более 150 машин.





Сейчас для облегчения ситуации на дороге сотрудники пограничного управления ФСБ перешли на усиленный режим работы.





Ранее Gazeta.SPb писала о рекордной пробке на российско-финской границе . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

С раннего утра 4 января движение между Северной столицей и Финляндией затруднено. Пробки немного “рассасываются” после четырёх часов вечера, но, в общем, ситуация на дороге очень сложная. Об этом пишет “Мойка78”.