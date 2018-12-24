Под крышей “Москва-Сити” разместятся три российских ведомства





Переезд организаций, по мнению властей, улучшит межведомственное взаимодействие, а также оптимизирует затраты на внедрение нового подхода к обеспечению деятельности федеральных органов.





Иными словами, соединение Минэкономразвития, Минпромторга и Минсвязи в одном здании уменьшит затраты и повысит эффективность работы.





Сообщается также, что в новое здание переместятся Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм и Росимущество.





Ранее Gazeta.SPb писала о переезде Смольного в "Невскую ратушу ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ведомства с 2019 года начнут работать в новом здании “Москва-Сити” – об этом сообщается на сайте правительства России.