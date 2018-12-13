Специалисты назвали лучший тип питания на 2019 год





Выснилось, что наиболее оптимальным вариантом является средиземноморский тип питания. Это обусловлено полезностью продуктов: овощей, фруктов, зерновых, бобовых, а также предпочтением рыбы мясу.





Такой рацион, по словам ученых, снижает вес, а значит, и риск болезней сердца и диабета. Помимо этого, диета очень проста и содержит все элементы здорового питания.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что учёные рассказали, как худеть, не прилагая усилий. Для этого нужно настроить биологические часы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Медики и диетологи из США провели исследование, в ходе которого сравнили более 40 рационов питания по разным параметрам, передаёт “РИА Новости”.