Пожар в ангаре на проспекте Энергетиков удалось ликвидировать

Сегодня около семи часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в доме №19 на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе, передаёт "Мойка78" .





Оказалось, что горит ангар. Общая площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров.





Сообщается, что для ликвидации пожара были использованы семь единиц спецтехники и 28 спасателей. Огонь удалось потушить за полтора часа.





Информации о пострадавших в пожаре нет. Подробности случившегося устанавливаются.



