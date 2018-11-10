Группа Pompeya показала в своем новом клипе Петербург





Главным героем клипа стал Олег Коронный – шеф-редактор образовательного портала Arzamas. В процессе клипа, который длится немного дольше четырех минут, персонаж посещает Витебский вокзал, прогуливается по Загородному проспекту, бродит по набережным Невы и Фонтанки. Также в ролике можно увидеть знаменитую ротонду на Гороховой – место сбора талантливых петербуржцев конца прошлого века.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к юбилею Виктора Цоя вышел клип на песню "Звезда по имени Солнце ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Российская нью-вейв группа Pompeya сняла клип на песню под названием “Do”, действие которого разворачивается в Петербурге, передает “Мойка78”.