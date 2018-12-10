На Витебском проспекте в аварии с участием четырёх автомобилей скончался человек

По словам свидетелей, на дороге лежит труп, а неподалеку можно увидеть аварию из четырёх столкнувшихся автомобилей.





Сообщается, что к месту происшествия выехала скорая помощь. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. О каких-либо ещё пострадавших не сообщается.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о пробке, образовавшейся на дороге в Пушкин. Водителям легковых автомобилей и автобусов приходилось разворачиваться и ехать на Пулковское шоссе . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Вечером, 4 января, серьезное ДТП произошло на Витебском проспекте, на выезде из Пушкина в Петербург. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.