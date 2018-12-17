Эдгард Запашный прокомментировал запрет на посещение цирка детьми





Запашный объяснил, что цирк – это место семейного отдыха и запрещать там бывать детям глупо. Также Эдгар отметил, что инициатива Петрова “должна быть похоронена тут же” и “вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют”.





Напомним, что депутат Владимир Петров предложил запретить детям посещение цирковых представлений с участием дрессированных животных. По его мнению, жестокое обращение с животными, которое там имеет место быть, негативно влияет на неокрепшую психику.





Ранее Gazeta.SPb писала, что цирк на Фонтанке приготовил новую программу . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Известный дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал предложение депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова запретить детям цирк. Об этом собщает “РИА Новости”.