Аналитики рассказали, как петербуржцы отмечали Новый год





Выснилось, что 33% людей выбрали для себя традиционные посиделки в кругу домашних с оливье и поздравлением президента.





Четверть респондентов сообщила, что встретила праздник в компании друзей, на даче или гуляя по улицам Петербурга.





Ещё одна часть – 14% – отметила новый год во сне, играя в онлайн-игры или фильмом. Также сюда вошли те, кто в новогоднюю ночь работал или находился в больнице, армии.





И, наконец, 25% петербуржцев не рассказали, как отметили Новый год, частично сославшись на забывчивость.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что российские туристы назвали Петербург лучшим городом для празднования Нового года . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Аналитики развлекательной социальной сети “Фотострана” провели собственное исследование, чтобы узнать, как петербуржцы отмечали Новый год, сообщает компания.