За прошедший год в Петербурге ликвидировали 929 тонн запрещённой продукции





Запрещенную продукцию находили на границе Петербурга, а также в различных торговых точках города и области.





Так, за год Россельхознадзор уничтожил примерно 26 тонн товаров животного происхождения, 559 тонн овощей, фруктов и грибов, 69 тонн ветеринарных товаров и 275 тонн товаров растительного происхождения.





Несколько дней назад Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге обнаружили склад с поддельными аксессуарами для телефонов. Всего удалось изъять более 20 тыс чехлов, мобильных гарнитур, защитных стёкол и портативных колонок . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





С начала 2018 года по сегодняшний день Россельхознадзору удалось обнаружить и уничтожить 929 тонн санкционного товара в Петербурге и Ленобласти, передает ведомство.